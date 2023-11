Tuttosport - Obiettivo attaccante a gennaio per il Milan: Adams in pole, Gimenez e Guirassy le alternative. E Popovic...

A gennaio il Milan avrà due obiettivi sul mercato: prendere un difensore centrale e un attaccante. In merito a quest'ultimo, la necessità deriva dal fatto che Luka Jovic, preso come alternativa ad Olivier Giroud, sta deludendo parecchio e quindi i rossoneri sono arrivati alla conclusione che serve un nuovo innesto in avanti perchè il francese non può giocarle tutte e a 37 anni è da preservare.

PRIMO NOME DELLA LISTA - Al momento, come riporta Tuttosport, il nome più caldo è quello di Akor Adams, attaccante nigeriano classe 2000 che milita in Francia nel Montpellier e che finora in Ligue 1 ha segnato già 7 reti. Si tratta di un giocatore alto 190 cm, molto forte fisicamente, ma capace anche di andare in velocità in campo aperto. C'è da capire però le intenzioni del club francese che non sembra molto propenso a cederlo a gennaio. C'è ancora tempo comunque per provare a convincerlo a lasciare partire Adams che ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro (in estate il Montpellier lo ha pagato 4,5 milioni per prenderlo dai norvegesi del Lillestorm).

ALTERNATIVE - Il Milan non vuole ovviamente farsi trovare impreparato nel caso in cui Adams non dovesse muoversi a gennaio e quindi sta tenendo d'occhio anche altri profili, come per esempio quelli di Santiago Gimenez del Feyenoord e di Serhou Guirassy dello Stoccarda, i quali si stanno mettendo in mostra a suon di gol rispettivamente in Eredivisie (13 gol in 9 partite) e in Bundesliga (15 gol in 9 partite). Attenzione, poi, anche al nome di Matija Popovic, talento classe 2006 del Partizan Belgrado che ha il contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre: su di lui ci sono tanti club europei, ma il Milan sta provando ad anticipare tutti e ha già presentato una proposta ufficiale al giocatore.