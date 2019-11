Tuttosport - Panchina Milan: suggestione Ancelotti se Maldini resta dt

Carlo Ancelotti di nuovo sulla panchina del Milan? Per ora è solo una suggestione, ma, come spiega Tuttosport questa mattina, nelle stanze del calciomercato questa voce gira ormai da diverso tempo. L'addio a fine stagione di Carletto dal Napoli sembra ormai certo, sempre che non ci sia un nuovo crollo nelle prossime settimane e allora De Laurentiis decida di esonerarlo subito.

NUOVO TENTATIVO? - Nella prossima partita contro il Milan, il numero uno del club azzurro si aspetta una reazione, ma un eventuale ko contro i rossoneri a San Siro potrebbe far traballare ancora di più la panchina di Ancelotti. Qualche anno fa, Adriano Galliani aveva provato, invano, a riportarlo a Milanello, ma ora in via Aldo Rossi c'è un altro suo grande estimatore, cioè Paolo Maldini, che a sua volta potrebbe fare un nuovo tentativo per riportare il tecnico della società milanista.

RITORNO COMPLICATO - L'attuale direttore tecnico rossonero è in ottimi rapporti con Carletto e lo considera l'allenatore giusto a cui affidare la rinascita del club. Ovviamente il suo ritorno in rossonero non è affatto semplice: innanzitutto perchè il Milan un tecnico ce l'ha già, cioè Stefano Pioli, il quale, se dovesse miracolosamente riportare il Diavolo in Champions, difficilmente potrebbe essere mandato via. Dopodiché bisognerà vedere se Maldini sarà ancora al suo posto nella prossima stagione, anche se il punto di domanda principale è proprio su Ancelotti, il quale potrebbe essere attratto da fare altre esperienze.