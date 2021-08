Tuttosport - Pellegri e Bakayoko al Milan, ultimi dettagli: la doppia ufficialità dopo il weekend

Altri due colpi in canna, in attesa del botto finale. Dopo il weekend, quindi dopo il debutto in campionato sul campo della Sampdoria, il Milan chiuderà per Pellegri e Bakayoko. Le due operazioni sono ben intavolate, si tratta solo di definire gli ultimi dettagli e mettere nero su bianco. Come riporta Tuttosport, l’attaccante italiano e il centrocampista francese sono in procinto di vestirsi di rossonero.

FORMULA PELLEGRI - L’affare Pellegri è praticamente fatto. Il Milan - è questione di ore - attende l’ok del Monaco: l’accordo prevede un prestito oneroso da un milione di euro e un diritto di riscatto fissato a 6 milioni, che diventerebbe obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. A tutto ciò andrebbe aggiunto un milione per l’eventuale qualificazione in Champions del Milan, mentre è ancora da stabilire la percentuale sulla futura rivendita del giocatore, il quale ha già detto sì al club rossonero e aspetta solo il via libera definitivo dal Principato.

ULTIME PRATICHE - Anche Bakayoko ha raggiunto un’intesa di massima con il Milan per quanto riguarda l’ingaggio. Il francese sta aspettando che vengano sistemate le ultime pratiche burocratiche per il suo ritorno in rossonero, che avverrà con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’ex Napoli freme dalla voglia di riapprodare a Milanello.