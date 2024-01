Tuttosport - Pioli via a fine anno? Milan diviso tra Thiago Motta e Conte

La stagione del Milan è già in parte compromessa a gennaio. I rossoneri sono distanti dalla coppia di testa in campionato, fuori da Champions e Coppa Italia. Al Diavolo rimane la possibilità di giocarsi il posto Champions League e l'Europa League. Comunque andrà a finire, però, come riporta Tuttosport è difficile che Stefano Pioli rimanga a Milanello anche l'anno prossimo.

Salvo sorprese

Questa mattina Tuttosport precisa che "a meno di grandi sorprese a fine annata si interromperà la lunga storia di Pioli col Diavolo". Il tecnico di Parma è stato l'artefice della rinascita rossonera dopo anni di Purgatorio, questo non va dimenticato. A lui va il merito di aver dato linfa ai tanti progetti rossoneri, uno su tutti la fascia sinistra targata Theo-Leao. Lo Scudetto vinto nel 2022 è stato frutto di scelte coraggiose e sperimentazioni che avevano portato il Milan a essere una delle squadre più divertenti da vedere. Dopo la vittoria, però, mantenere le aspettative è stata la parte più difficile: già dalla scorsa stagione, ma soprattutto in questa, il Milan si è dimostrato discontinuo e caratterizzato da tanti alti e bassi che ne hanno minato l'identità. Pioli è al momento l'allenatore rossonero e farà di tutto - come sempre - per raggiungere gli obiettivi rimasti, ma secondo l'indiscrezione è difficile possa rimanere un altro anno, nonostante il contratto fino al 2025.

Motta e Conte

Per questo motivo, si sprecano già i nomi dei possibili sostituti. Al momento in prima fila ci sono due allenatori che hanno una filosofia opposta e anche un curriculum molto diverso. Il profilo che viene indicato come prima scelta per il Milan è l'allenatore del Bologna, Thiago Motta. Una vera e propria rivelazione delle ultime due stagioni sta portando la squadra rossoblù a raggiungere vette inesplorate. I felsinei giocano bene e sono pieni di giovani che stanno venendo valorizzati. Un biglietto da visita perfetto per presentarsi al Milan. Il suo contratto è in scadenza e il rinnovo non sembra essere alle porte. Dall'altra parte c'è Antonio Conte, sicuramente più esperto e vincente, con un tipo di mentalità che sicuramente cambierebbe totalmente l'approccio del Milan. Però Conte è un tecnico esigente: vuole giocatori pronti, non da formare e plasmare. Inoltre l'ex Juve e Inter ha un costo molto importante a livello di stipendio. In ogni caso sono discorsi a oggi prematuri, siamo solo a metà stagione e solamente tra qualche mese se ne saprà di più.