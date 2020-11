Tuttosport - Rinnovo Gigio: accordo sempre più vicino. Nuovo contratto da 8 mln a stagione

Il Milan e Gianluigi Donnarumma stanno trattando ormai da diverso tempo il rinnovo del giovane portiere rossonero, ma ora la tanto attesa fumata bianca sembra essere sempre più vicina: i contatti tra i dirigenti milanisti e l'agente di Gigio, Mino Raiola, sono costanti e un accordo pare essere all'orizzonte. A riferirlo è l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che l'estremo difensore, che è in scadenza al termine di questa stagione, dovrebbe firmare a breve un nuovo contratto da circa 8 milioni di euro all'anno.

VOLONTA' COMUNE - La volontà di Donnarumma è stata sempre quella di prolungare con il Milan e dunque si va verso una soluzione che accontenterà tutti, compreso ovviamente anche il club di via Aldo Rossi che non vuole assolutamente perdere uno dei suoi leader e uno dei simboli del nuovo corso rossonero. Gigio è convinto di restare perchè ha un desiderio ben preciso, cioè giocare la Champions League con la maglia del Diavolo.

NODO CLAUSOLA - Il nodo più importante da sciogliere, oltre ovviamente al lato economico, è quello che riguarda la clausola rescissoria che Raiola vorrebbe inserire nel nuovo contratto del portiere: in caso di mancata qualificazione alla massima competizione europea per club, il giocatore avrebbe la possibilità di liberarsi ad una cifra piuttosto bassa (si parla di una cifra intorno ai 35 milioni di euro). La speranza in via Aldo Rossi, dove c'è ottimismo per la buona riuscita di questa operazione, è di chiudere la questione del rinnovo di Gigio entro la fine del 2020.