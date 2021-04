Tuttosport - Rinnovo Gigio, conto alla rovescia: il Milan vuole una risposta entro la fine del campionato

Ora il Milan vuole una risposta da Donnarumma. Perché il tempo stringe e bisogna già pensare alla prossima stagione, alle strategie di mercato, ad "aggiustare" la rosa. Ed eventualmente ad acquistare un nuovo portiere. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i dirigenti di via Aldo Rossi aspetteranno Gigio fino al termine del campionato.

RISPOSTA - Poco meno di trenta giorni, dunque: il Milan vuole una risposta definitiva da Donnarumma (e da Mino Raiola, che continua a chiedere più soldi per il suo assistito) prima che il giovane estremo difensore raggiunga il ritiro della Nazionale per gli Europei. Come detto, Maldini e Massara dovranno iniziare a impostare concretamente la prossima annata e decidere a quel punto se affondare il colpo su Mike Maignan.

OFFERTA IMPORTANTE - Il Milan ha messo sul piatto un contratto quinquennale da 8 milioni di euro all’anno, proposta ritenuta assolutamente importante dai vertici societari, che non hanno intenzione di rilanciare (insomma, non parteciperanno ad aste). Donnarumma ha sempre fatto capire di voler rimanere in rossonero, ma di fatto non ha ancora forzato la mano con Raiola. Ma il momento della scelta si avvicina.