Tuttosport - San Siro celebra Gazidis: l'emozionante saluto dopo quattro anni in cui è rinato il Milan

MilanNews.it

Prima di Milan-Fiorentina di ieri, a San Siro c'è stato un momento molto emozionante, vale a dire il saluto del popolo rossonero ad Ivan Gazidis che dal prossimo 6 dicembre non sarà più l’amministratore delegato del club di via Aldo Rossi. Al suo posto, come già annunciato dalla società milanista, arriverà Giorgio Furlani.

IL SALUTO DI SAN SIRO - Come racconta questa mattina Tuttosport, prima dell'ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento, Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha preso la parola e ha dichiarato: "Voglio dare un saluto speciale a Ivan, nella sua ultima giornata con noi. Voglio che senta il vostro abbraccio per questi quattro anni meravigliosi passati insieme. Grazie per il tuo impegno e per la tua passione. Ci rivediamo presto a Milano ma intanto vogliamo darti un grande abbraccio milanista. Grazie Ivan". Durante questo breve discorso, Gazidis è entrato sul terreno di gioco ed è stato accolto dagli applausi dei tantissimi tifosi presenti sugli spalti di San Siro. Il dirigente sudafricano, apparso molto emozionato, ha risposto battendosi più volte la mano sul cuore. Prima del fischio iniziale della sfida, anche la Curva Sud Milano ha voluto rendere omaggio a Gazidis, esponendo questo striscione: "Dirigente esemplare, ma soprattutto persona speciale. Grazie Ivan, Good Luck".

GRANDE LAVORO - Arrivato in rossonero il 5 dicembre 2018, in quattro anni ha avuto il merito di risanare i conti del club di via Aldo Rossi sia riducendo i costi, sia aumentando i ricavi. Dietro alla rinascita del Diavolo negli ultimi tre anni e allo scudetto conquistato nella scorsa stagione, c'è sicuramente anche l'enorme lavoro di Ivan Gazidis.