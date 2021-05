Tuttosport - Scatto su Vazquez: presentata un’offerta interessante allo spagnolo, Milan in attesa

Un esterno di spessore per rinforzare la fascia destra. Un giocatore di esperienza internazionale per “irrobustire” ulteriormente il gruppo di Pioli. Il Milan si è mosso per Lucas Vazquez, jolly di fascia in scadenza di contratto con il Real. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il giocatore classe ’91 ha rifiutato un’offerta dell’Atletico Madrid, e dietro a questa rinuncia ci sarebbe proprio il Milan.

OFFERTA ROSSONERA - L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione. I vertici di via Aldo Rossi hanno avanzato una proposta contrattuale interessante a Vazquez, il quale, tuttavia, ha dato la priorità al Real Madrid per capire se ci potranno essere o meno le basi per un rinnovo. Il 29enne esterno spera quindi di raggiungere un accordo con i Blancos, ma non ha chiuso la porta al Milan: dal canto loro, Maldini e Massara si sono mossi per tempo per poi piazzarsi in una posizione d’attesa.

RINFORZO A DESTRA - Esterno offensivo di professione ma in grado di agire anche da terzino destro, Lucas Vazquez garantirebbe maggiori soluzioni a Pioli. Potrebbe prendere il posto di Samu Castillejo, quest’ultimo finito nel mirino di un paio di club spagnoli. Il Milan proverà a piazzare il colpo a costo zero: rinforzare il binario di destra è uno degli obiettivi del mercato estivo rossonero.