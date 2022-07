Tuttosport - Tutto fatto per Ibra: lo svedese pronto a firmare il nuovo contratto con il Milan

MilanNews.it

E' questione di ore per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, che continuerà la sua esperienza in rossonero per la quarta stagione consecutiva. L'attaccante svedese, come scrive Tuttosport questa mattina, è pronto a firmare il nuovo contratto con uno stipendio da 1-1.5 milioni di euro a stagione più vari bonus legati legati al raggiungimento di obiettivi personali e di gol e assist realizzati.

La firma

Zlatan, attualmente, sta seguendo il percorso riabilitativo al ginocchio (il suo rientro è previsto per gennaio, salvo complicazioni) dopo l'operazione a fine campionato. Ecco perché la firma sul nuovo contratto potrebbe arrivare anche in forma telematica. E una volta firmato il contratto, potrà essere depositato e Ibra potrà continuare a giocare con il Milan.

Reparto attaccanti completo

Con l'arrivo di Origi, che deve smaltire ancora dei problemi fisici, e la permanenza di Giroud in rossonero - ieri autore di una grande doppietta -, il Milan pensa che Lazetic potrà sostituire Ibrahimovic fino a gennaio, mese dell'ipotetico rientro del totem svedese. Il classe 81', che a dicembre compirà ben 41 anni, si sente come un leone in gabbia e non vede l'ora di tornare in campo.