Tuttosport - Uscite Milan: interesse per Bennacer dall'Arabia. Su Thiaw il Newcastle

Per un Milan che vuole comprare e rinforzare la rosa a partire da domani 1° luglio, quando il calciomercato aprirà i suoi battenti in via ufficiale, c'è un Milan che considera anche potenziali uscite. Non si parla però solamente di giocatori in esubero, come possono essere Divock Origi o Fodè Ballo-Tourè, nè di calciatori che rientrano dal prestito ma che non hanno futuro con Fonseca, come può essere Alexis Saelemaekers. In questo caso si parla di profili rossoneri di media-alta importanza per cui potrebbero arrivare offerte nelle prossime settimane.

Bennacer

Uno di questi è sicuramente Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino ha vissuto una stagione molto complicata, passata più in infermeria che in campo. All'inizio dell'anno era calcolato visto il brutto infortunio al ginocchio patito nel maggio 2023 durante la semifinale di Champions League. Al suo ritorno però non ha mai trovato continuità ed è stato costretto a fermarsi in un altro paio di occasioni. Il Milan vuole rinforzare il centrocampo e se dovesse arrivare un'offerta importante per Bennacer, questa potrebbe essere valutata. Secondo quanto scrive Tuttosport questa mattina l'agente dell'algerino, Enzo Raiola, è stato contattato da un emissario dei club dell'Arabia Saudita che potrebbero essere interessati al numero 4 rossonero. Chiunque può "scavalcare" il Milan pagando i 50 milioni di clausola ma per il momento il club di via Aldo Rossi attende: solo se ci sarà un'offerta si inizierà a ragionare.

Thiaw

Un altro giocatore che potrebbe partire davanti all'offerta giusta, può essere il centrale tedesco Malick Thiaw. Il classe 2001 in questa stagione ha mostrato qualche segnale poco incoraggiante rispetto al suo primo anno in rossonero: anche lui in difficoltà dal punto di vista fisico per via di qualche infortunio, ha sempre offerto un rendimento abbastanza altalenante. Sulle tracce del calciatore ex Schalke 04 c'è il Newcastle United che ha inserito il tedesco nella lista di papabili difensori centrali da acquistare in vista della prossima stagione. Anche in questo caso, così come per Bennacer, serve l'offerta giusta e il Milan, che teoricamente non ha necessità di vendere, eventualmente chiederà il reale valore del giocatore, ancora giovane. Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni per liberare Thiaw servono almeno 30 milioni di euro.