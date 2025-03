Un "sogno" che poteva diventare realtà. Conte domenica sarà però avversario del Milan

In estate i tifosi del Milan avevano addirittura creato una petizione online pur di vedere Antonio Conte sulla panchina rossonera. E pensare che il salentino non aspettava altro che una chiamata di uno tra Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada per preparare le valige e tornare a Milano dopo la sua esperienza in nerazzurro.

Alla fine si è deciso di puntare su un profilo diverso, Paulo Fonseca per l'appunto, con il Senior Advisor che nella conferenza stampa del 13 giugno 2024 giustificò la direzione intrapresa da Milan dicendo che "Conte non rispecchiava i nostri parametri". A 9 mesi da quelle dichiarazioni, però, le cose non sono decisamente andate secondo i piani di via Aldo Rossi, con quell'allenatore, o meglio, "manager", che oggi si gioca lo scudetto, mentre Fonseca non è neanche più seduto sulla panchina del Milan, addirittura nono in classifica. A voi l'arduo compito di giudicare.

Un "sogno" che poteva diventare realtà

Chissà cosa sarebbe potuto essere il Milan con Antonio Conte in panchina. Un dubbio che non scioglieremo mai, quantomeno in questa stagione. Che questo discorso possa protrarsi anche nella prossima poi è tutto da vedere, anche perché il nome dell'allenatore salentino sarebbe tornato a riecheggiare in maniera importante dalle parti di Casa Milan considerate le continue voci che lo vedrebbero lontano da Napoli.

Oggi si parla di "sogno" per la panchina del Milan, mentre in estate Antonio Conte poteva diventare realtà. Ed è forse questo quello più innervosisce il popolo milanista: aver perso una ghiotta occasione per fa sedere in panchina un allentore bravo e vincente come Conte, mettendo delle basi solide per un progetto tecnico che avrebbe potuto essere importante.

Domenica Conte sarà avversario del Milan

Mettendo da parte le voci inerenti ad un suo possibile futuro in rossonero, quello che conta oggi è che Antonio Conte domenica sarà avversario del Milan, la sua vittima preferita in carriera. In 17 incontri totali, infatti, le squadre dell'allenatore salentino sono riuscite ad avere la meglio su quella rossonera in 11 occasioni, pareggiando in 4 e perdendo addirittura solo in 2, con una media punti a partita di 2,18.

Insomma, come si suol dire in questi casi? "Se non puoi batterli unisciti a loro", e considerata la posta in palio, domenica non sarebbe stato male avere Antonio Conte dalla propria parte, allenatore che a detta detta di Francesco Repice, storico radiocronista, "è un fenomeno" (LEGGI QUI L'INTERVISTA A REPICE).