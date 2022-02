Verso il derby: perché potrebbe giovare la carta Kessie trequartista (PODCAST)

Mancano due giorni esatti al derby di Milano e Stefano Pioli sta lavorando duramente a Milanello per cercare di sovvertire le gerarchie del derby e del campionato. Oggi, nel centro sportivo di Carnago, Fikayo Tomori si è allenato parzialmente in gruppo (come ieri), Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic invece hanno svolto un lavoro personalizzato (il croato sul campo, per smaltire un fastidio alla caviglia, mentre lo svedese in palestra).

Per quanto riguarda le prove tattiche, sta destando molta attenzione la questione Kessie. l'ivoriano, infatti, potrebbe essere schierato contro l'Inter nel ruolo - non tanto inedito per lui - di trequartista: è una soluzione che potrebbe funzionare?

Nel podcast odierno vediamo quali potrebbero essere le chiavi a favore dei rossoneri con questa eventuale scelta tecnica: ascoltato cliccando sul banner!