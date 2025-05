Alle ore 21 la finale di Coppa Italia. Tuttosport: "Fame Milan. Sogno Bologna"

vedi letture

Manca sempre meno al fischio d'inizio della finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Milan e Bologna. Alla vigilia di questa importante sfida entrambi gli allenatori sono intervenuti in conferenza stampa coi rispettivi capitani per presentare una partita che può valere la stagione sia per l'una che per l'altra squadra, anche perché stiamo parlando di un trofeo che mette in palio anche l'accesso diretto alla prossima Europa League.

Le motivazioni, le ambizioni, sono però diverse, anche perché da un lato c'è un Milan che "deve" vincere questa finale per dare un senso a questa sua stagione complicata, mentre dall'altro c'è un Bologna che giocherà spensierato e con la voglia di scrivere una pagina importante della propria storia, consapevole di aver già fatto il massimo. E di questo ne ha parlato questa mattina in apertura anche Tuttosport, titolando "Fame Milan. Sogno Bologna".