Il trofeo che manca da troppo tempo. Il QS: "Coppa Italia per la storia"

Questa sera Milan e Bologna si giocheranno la Coppa Italia, trofeo che da una parte e dall'altra manca da tanto, anche troppo tempo. Basti pensare che il Diavolo non vince questa competizione da ben 22 anni, mentre sono addirittura 51 per i rossoblù. Insomma, questa è un'ulteriore motivazione a fare bene questa sera, anche perché in palio non ci sarà solo il secondo trofeo della stagione in Italia dopo la Supercoppa, ma anche una qualificazione certa alla prossima Europa League.

A fronte di questo Il QS, edizione Il Giorno, ha questa mattina titolato in apertura "Coppa Italia per la storia", mettendo come giocatori in copertina Tijjani Reijnders e Remo Freuler, due che non solo soliti a prendersi le prime pagine dei giocatori, ma che all'interno degli schemi delle proprie squadre svolgono un ruolo decisivo, fondamentale.