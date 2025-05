La missione di Conceiçao. Il CorSera: "Una coppa che vale una stagione"

La stagione del Milan fin qui è stata deludente. Mai realmente in lotta per lo scudetto, né tanto meno per il quarto posto in classifica, da sempre dichiarato l'obiettivo minimo della proprietà. Attualmente ottavo in classifica, per qualche motivo il Diavolo può ancora raggiungere l'Europa tramite un piazzamento in campionato, ma perché rischiare quando c'è la possibilità di vincere la Coppa Italia che ti dà l'accesso diretto all'Europa League?

Certo, c'è da fare i conti con un Bologna fomentato dall'idea di poter scrivere nuove pagine della sua storia, ma il Milan ha l'obbligo di fare altrettando e di portare a casa il trofeo per salvare la brutta annata. Non a caso Il Corriere della Sera parla di "Una coppa che vale una stagione" e non solo, visto che dal risultato di questa sera dipenderà molto anche il futuro di Sergio Conceiçao.