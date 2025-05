L'ultima missione. La Gazzetta titola: "Conceiçao idea fissa"

In attesa di scoprire quale sarà il suo futuro, Sergio Conceiçao deve portare a termine un'ultima missione: vincere la Coppa Italia. Il Milan non lo fa addirittura dal lontano 2003, quando nella doppia finale contro la Roma riuscì a vincere per la quinta volta nella sua storia questa competizione. Non sarà semplice, anche perché difronte ci sarà un Bologna agguerrito e molto diverso rispetto a venerdì, ma il portoghese non ha paura di giocare (e vincere) òe finali, e questo concetto l'ha ribadito anche ai suoi calciatori.

In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Conceiçao idea fissa", quella di vincere il tredicesimo titolo della sua carriera e diventare l'allenatore del Milan più vincente dai tempi di Ancelotti. Un riconoscimento niente male che potrebbe avere anche un peso importante sul suo futuro.