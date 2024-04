Braida: "Maldini via dal Milan? Fa specie vedere che non è più lì chi capisce di calcio"

vedi letture

Intervistato da La Stampa, Ariedo Braida ha parlato del ruolo del dirigente calcistico: "La caratteristica indispensabile? La competenza. Non solo nell'avere l'occhio clinico per valutare se un calciatore è forte, ma anche andare ogni giorno al centro sportivo della squadra. Il bravo dirigente non si vede soltanto d''estate o a gennaio. Ma tutto l'anno. Deve avere le antenne sempre dritte per capire le problematiche di tutti".

Su Paolo Maldini come dirigente: "Posso valutare da fuori perché non conosco le dinamiche interne. Paolo, con Massara, era diventato un punto di riferimento. Rappresenta la storia del Milan. Sembrano fattori impalpabili, invece sono questioni chiave. Fa specie vedere che non è più lì chi capisce di calcio".