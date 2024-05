Gazzetta: "Scatta Conceiçao, Fonseca resiste: sono in prima fila per il futuro del Milan"

"Scatta Conceiçao, Fonseca resiste: sono in prima fila per il futuro del Milan": scrive così questa mattina La Gazzetta Sportiva in merito a chi prenderà il posto di Stefano Pioli sulla panchina del Diavolo. I due portoghesi sono al momento i grandi favoriti e nei prossimi giorni sono attese novità importanti. Chi è il favorito? Sempre secondo la Rosea, Fonseca ieri sembrava avere qualcosa in più, ma la situazione è in continua evoluzione.

Restano comunque in piedi anche altre piste alternative: i dirigenti del Milan avrebbero avuto infatti dei contatti pure con Roberto Martinez, ct del Portogallo, e Mark van Bommel, ex centrocampista rossonero che a fine stagione lascerà la guida dell'Anversa.