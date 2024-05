Qui Genoa, Il Secolo XIX: "Gudmundsson in dubbio. Si scalda Vitinha, pronto anche Ekuban"

Domani pomeriggio, alle ore 18 a San Siro, il Milan scenderà in campo per la trentacinquesima giornata del suo campionato, la quartultima partita della sua stagione. Ad affrontare i rossoneri ci sarà il Genoa allenato dal grande ex Alberto Gilardino. Il Grifone arriva all'appuntamento con la salvezza già in tasca dopo un grande campionato da neopromossa e con la possibilità, remota, di poter attaccare un posto europeo. Eppure i rossoblù, secondo quanto scrive oggi Il Secolo XIX potrebbero presentarsi al cospetto del Diavolo senza il loro miglior giocatore.

Il Secolo XIX questa mattina, infatti, titola così: "Gudmundsson ha l'influenza, per domani è in dubbio". L'islandese Albert Gudmundsson, capace di segnare 14 gol in 32 partite di campionato, ha qualche linea di febbre. Anche nella recente trasferta di Verona si era verificata una situazione simile con il giocatore che aveva poi recuperato all'ultimo: l'obiettivo è essere convocato e rendersi disponibile in extremis. Le alternative, che già scaldano i motori, sono Vitinha oppure Ekuban. Sarebbe una partita suggestiva per l'islandese dal momento che il bisnonno fu calciatore del Milan nel 1948.