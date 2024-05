Tuttosport sul post-Pioli: "Milan, prima Thiago. Conceiçao piano B"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in merito al futuro della panchina rossonera: "Milan, prima Thiago. Conceiçao piano B". Il tecnico del Bologna è il preferito in via Aldo Rossi per prendere il posto di Stefano Pioli che a fine stagione lascerà il club rossonero, ma al momento la Juventus è avanti. La prima alternativa è l'attuale allenatore del Porto, ma restano vive anche le piste che portano a Van Bommel e Fonseca.

Intanto non si placano le voci su un possibile futuro al Napoli di Stefano Pioli che però ieri in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa ha voluto precisare: "Non parlerò con nessun altro club finché sarò sotto contratto col Milan perché io ho ancora un anno qui. Non sto pensando assolutamente al mio futuro, fino al 26 maggio sono concentrato su queste ultime gare, poi decideremo insieme".