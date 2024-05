Tuttosport avverte la Juve per Zirkzee: "Attenzione al Milan"

Joshua Zirkzee, un po' come il suo attuale allenatore Thiago Motta, è e sarà oggetto del desiderio della prossima sessione estiva di calciomercato. Proprio come il tecnico italo-brasiliano, anche l'olandese piace molto alla Juventus. E proprio come il tecnico-italo brasiliano, anche l'olandese piace molto anche al Milan che lo segue anche da prima che esplodesse con il Bologna nelle ultime due stagioni. Per questa, stamattina su Tuttosport, la Juventus viene avvisata in merito a Zirkzee: "Attenzione alla concorrenza del Milan".

Secondo quanto viene riportato il Milan avrebbe già avuto contatti concreti con gli agenti del giocatore che, come detto, è seguito da tempo, anche da prima di questa stagione. A Milanello ci sono due motivazioni per sperare: il link ed eredità con Zlatan Ibrahimovic, da un punto di vista ambientale; la possibilità di inserire Alexis Saelemaekers come contropartita tecnica, dal punto di vista economico. Specialmente quest'ultimo è un vantaggio che la Juventus, al momento, non può vantare. Anche se non è detto che una contropartita possa bastare ai rossoblù...