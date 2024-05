La Gazzetta in prima pagina: "Milan, derby portoghese. Conceiçao e Fonseca in prima fila per la panchina"

vedi letture

Il Milan resta alla ricerca del nuovo allenatore. Chi raccoglierà l'eredità di Stefano Pioli? Probabilmente un allenatore di un'altra nazionalità. "Milan, derby portoghese" è il titolo odierno della Gazzetta Sportiva in prima pagina. Già, perché ad oggi i principali candidati per la panchina, i nomi più caldi, restano due: Paulo Fonseca, ora in forza al Lille, e Sergio Coinceçao, in scadenza di contratto col Porto.

Il primo, che in passato ha già allenato la Roma in Italia, è anche nel mirino del Marsiglia, mentre il secondo ha rinnovato da poco fino al 2028 con il Porto, ma il cambio di presidente, con Villas-Boas che ha preso il posto di Pinto da Costa potrebbe portare all'addio dell'ex giocatore di Inter e Lazio. Restano in piedi poi anche altre due piste alternative: ci sarebbero stati dei contatti recenti infatti anche con Roberto Martinez, ct del Portogallo, e Mark van Bommel, che a fine stagione lascerà la panchina dell'Anversa.