La Gazzetta titola: "Ecco Chukwueze. Contro il Genoa tocca al nigeriano"

Nella partita che il Milan giocherà domani alle 18 a San Siro contro il Genoa, la quartultima del suo campionato ma anche della sua stagione, si potrebbe rivedere dall'inizio anche Samuel Chukwueze. L'esterno nigeriano, uno dei rossoneri più in forma dell'ultimo periodo, è stato scelto poche volte da Stefano Pioli come titolare. Domani, complice l'assenza per infortunio di Ruben Loftus-Cheek, potrebbe essere l'occasione giusta. Per questo la Gazzetta dello Sport questa mattina titola così: "Ecco Chukwueze. Contro il Genoa tocca al nigeriano".

Il nigeriano, con ogni probabilità, si sistemerà sulla fascia destra con Christian Pulisic che verrà dentro il campo ad agire da trequartista: una soluzione che è già stata provata in altre occasioni da Stefano Pioli, anche con buoni risultati. Anzi, nell'ultima vittoria del Milan - un mese fa contro il Lecce - il tridente dietro Giroud era composto proprio così: Chukwueze-Pulisic-Leao. A centrocampo la rosea candida la coppia Bennacer-Reijnders con Adli che si accomoderà in panchina.