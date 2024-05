CorSera: "Tifo in sciopero e caos panchina, i guai del Milan"

Il Corriere della Sera titola così questa mattina: "Tifo in sciopero e caos panchina, i guai del Milan". Oggi alle 18 arriva il Genoa a San Siro e i rossoneri vogliono tornare alla vittoria dopo un mese per blindare il secondo posto e conquistare i tre punti che mancano per avere la certezza matematica di partecipare alla prossima Supercoppa italiana. La squadra milanista affronterà però il Grifone dell'ex Gilardino senza il sostegno dei suoi tifosi che hanno annunciato nei giorni scorsi che resteranno in silenzio per protestare contro la società.

Intanto in casa rossonera continua a tenere banco la questione del nuovo allenatore. Il casting per il post-Pioli è aperto: in corsa ci sono Conceiçao, Fonseca, Van Bmmel e De Zerbi. Una scelta definitiva, dopo che è sfumato definitivamente Lopetegui, non è stata ancora presa, ma le prossime due settimane saranno decisive.