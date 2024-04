CorSera - Milan, Zirkzee è il preferito per l'attacco: il Bologna lo valuta 60 milioni

Il Milan farà un grande investimento in attacco nel prossimo mercato estivo perchè ha bisogno di prendere un grande centravanti titolare che prenderà il posto di Olivier Giroud, il quale saluterà a fine stagione per andare a giocare al Los Angeles FC nella Mls americana. E il primo nome della lista è quello di Joshua Zirkzee del Bologna.

Come spiega questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, l'olandese è il preferito della dirigenza di via Aldo Rossi per età, qualità tecniche e conoscenza del campionato italiano. L'attaccante rossoblu piace anche ad altri club, tra cui l'Inter, che però ha l’obiettivo della sostenibilità da inseguire, incompatibile con la valutazione di 60 milioni di euro dell’olandese.