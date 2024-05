Fonseca per il Milan, il costo di Zirkzee. Le prime pagine dei quotidiani sportivi

Come è normale che sia le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani usciti oggi in edicola mettono in primo piano la vittoria della Juventus in Coppa Italia, nella finale di Roma vinta ieri sera per 1-0 contro l'Atalanta. I bianconeri saranno gli avversari del Milan nella semifinale della prossima edizione della Supercoppa Italiana che si giocherà la prossima stagione. C'è comunque spazio per parlare anche del club rossonero in alcune delle aperture: in particolare si affrontano i temi del nuovo allenatore e della papabile nuova punta.

La Gazzetta dello Sport, in taglio basso, parla del candidato numero uno alla panchina che verrà lasciata vacante da Stefano Pioli al termine di questa stagione: "Sorpasso Fonseca. Svolta Milan, un nuovo favorito per la panchina". Il Corriere dello Sport, sempre in taglio basso, non parla direttamente del Milan ma di un giocatore su cui i rossoneri hanno messo gli occhi per la prossima stagione, Joshua Zirkzee. Titola il CorSport: "Un accordo tra il Bologna e l'agente facilita la cessione: Zirkzee costa solo 40 milioni!". E poi nel sottotitolo: "La clausola dell'olandese è stata estesa a tutti: considerato che il 45% andrebbe al Bayern, il club rossoblù incasserebbe 21 milioni". Sul QS invece si commentano le parole di Gerry Cardinale al Qatar Economic Forum pronunciate ieri pomeriggio: "Da Cardinale mano tesa ai tifosi del Milan". E nel sottotitolo: "E per l'allenatore, Fonseca scatta in pole".