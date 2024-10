Numeri in rosso (e nero). Il CorSport: "Fonseca e l’avvio horror da record"

Il Milan non partiva così male in campionato dalla stagione 2019-20. A questo punto della stagione, sono già tre le sconfitte della formazione rossonera in Serie A, numeri disastrosi se si pensa al fatto che nel quinquennio Pioli non si è mai andati sotto la soglia dei 20 punti dopo dieci giornate.

Va bene la fiducia smisurata nei confronti di Paulo Fonseca, ma c'è bisogno dell'ennesima svolta della stagione, anche perché ad oggi il Diavolo è non solo fuori dalla lotta scudetto, anche perché 11 punti dalla vetta (8 potenziali se valutiamo la vittoria nel recupero) sono già troppi al 31 di ottobre, ma anche dalla zona Champions, obiettivo minimo prefissato da dirigenza e proprietà.

Ed è proprio il delicato inizio di stagione del Milan che questa mattina ha analizzato Il Corriere dello Sport, titolando: "Fonseca e l’avvio horror da record"