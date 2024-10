Milan, occhio. SPORT: "Il Barça attento alla situazione Leao"

Quanto sta succedendo in casa Milan con Rafael Leao ha dell'incredibile, soprattutto se si considera l'importanza che il portoghese ha nel progetto tecnico rossonero. Con Paulo Fonseca in panchina, il numero 10 non si sta esprimendo al meglio, anzi, è addirittura arrivato ad essere escluso per diverse partite, su tutte l'ultima martedì contro il Napoli.

Questo potrebbe portare presto le parti ad una rottura non inevitabile, ma quasi, soprattutto se le cose non dovessero cambiare a stretto giro. Ed ecco che di conseguenza si starebbe iniziando a fantasticare sul futuro di Rafael Leao, con SPORT che questa mattina ha titolato: "Il Barça attento alla situazione Leao".

Il blaugrana, dunque, dopo aversi provato negli ultimissimi giorni della scorsa estate, potrebbe tornare forte sul numero 10 del Milan nel prossimo calciomercato, più estivo che invernale, considerata la delicatezza e l'importanza di un'operazione che potrebbe essere particolarmente onerosa.