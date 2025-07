Milan, Allegri si presenta. Il CorSera titola: "Le regole di Max"

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere della Sera parla anche di calcio tra le sue pagine sportive, con il focus principale dedicato a Massimiliano Allegri, protagonista nella giornata di ieri con la conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore del Milan: "Milan, le regole di Max: 'Ordine e responsabilità. Dobbiamo riportare la squadra in Champions. Nessuna rivoluzione, meglio divertirsi vincendo'. Si presenta con le idee chiare e riaccende l'entusiasmo, a Milanello 2.000 tifosi", si legge nel titolo principale.

"Da quando sono arrivato - ha detto il toscano all'inizio della sua chiacchierata con la stampa -, abbiamo iniziato a lavorare assieme con direttore e società. Per ottenere i risultati bisogna essere un blocco unico, avendo responsabilità di fronte ad un club importante come il Milan. Condividiamo quotidianamente con la dirigenza le dinamiche. Stamattina abbiamo fatto il primo allenamento, oggi pomeriggio l'altro. Inizia questa fantastica avventura: sono molto contento e molto entusiasta. E con tanto entusiasmo sono tornato qui al Milan".

Allegri in un altro passaggio ha fatto chiarezza anche su quelli che saranno gli obiettivi stagionali della squadra: "Iniziamo con entusiasmo, passione, senso di responsabilità, per creare i presupposti affinché a marzo siamo nelle migliori condizioni per raggiungere gli obiettivi. Primo obiettivo per il Milan è tornare in Champions, quindi a marzo bisogna essere in quelle posizioni".