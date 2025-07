La Gazzetta in apertura: "Il Milan fa colpo. Max da urlo e offerta per Doué"

Oltre al titolo principale dedicato al tennis e a Jannik Sinner, volato ai quarti di finale di Wimbledon dopo il ko di Grigor Dimitrov, La Gazzetta dello Sport tocca anche il tema calcio nella sua prima pagina in edicola oggi. Il taglio alto è dedicato al Milan, che dopo aver presentato Massimiliano Allegri come allenatore prova l'affondo per Guela Doué, classe 2002 francese naturalizzato ivoriano in forza allo Strasburgo: "Il Milan fa colpo - si legge -. Max da urlo e offerta per Doué. Assalto anche al terzino dello Strasburgo". La proposta avanzata dai rossoneri sarebbe di 15 milioni di euro.

Ieri, Max Allegri si è presentato così in conferenza stampa: "Da quando sono arrivato abbiamo cominciato a lavorare insieme con il Direttore e tutti le componenti della società: per ottenere risultati bisogna essere un blocco unico, con un'unica direzione verso quale andare, con responsabilità che dobbiamo avere verso un club importante come il Milan. Condividiamo quotidianamente le dinamiche, con il direttore e gli altri membri. Inizia questa fantastica avventura, sono molto contento ed entusiasta. Sono tornato di nuovo al Milan dove ho trovato tante persone che avevo lasciato e tante persone nuove, che per me sono uno stimolo importante: conoscere persone nuove ti crea un'attenzione completamente diversa".