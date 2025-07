Il CorSport in prima pagina: "Allegri lancia il Milan"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Allegri lancia il Milan". Ieri primi allenamenti a Milanello per il nuovo Milan di Massimiliano Allegri che nel primo pomeriggio è stato presentato ufficialmente a Casa Milan. Il tecnico livornese ha messo subito in chiaro qual è l'obiettivo del Diavolo: "Io credo che bisogna iniziare la stagione con grande entusiasmo, passione, lavoro, senso di responsabilità per creare i presupposti per essere a marzo nelle migliori condizioni per poter raggiungere gli obiettivi a fine stagione. Il primo obiettivo è che il Milan torni a giocare la Champions. A marzo bisogna essere in quelle posizioni.

Allegri ha poi proseguito: "Posso solo dire che quando si lavora al Milan bisogna avere tutti l'ambizione di avere il massimo dei risultati: bisogna cominciare a lavorare con la convinzione di ottenere il massimo dei risultati. Se a marzo saremo a bravi ad essere nelle posizione importanti allora giocheremo per cose importanti. Ora non serve a niente dire che vinceremo il campionato: bisogna essere responsabili e concreti, ottenendo risultati attraverso passione, lavoro e la responsabilità che ognuno di noi all'interno di questo club deve avere".