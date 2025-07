Milan, assalto a Doué per la fascia destra: offerti 15 milioni allo Strasburgo

Il Milan ha sferrato il suo primo assalto per Guéla Doué, difensore dello Strasburgo, con un'offerta ufficiale di 15 milioni di euro. Il club francese, tuttavia, valuta il proprio giocatore 20 milioni, creando una distanza che, a seconda delle interpretazioni e delle volontà delle parti, può essere vista come ridotta o come un ostacolo insormontabile. Il Milan, per colmare il gap, potrebbe fare un passo avanti aggiungendo bonus legati al rendimento personale e di squadra, evidenzia oggi la Gazzetta dello Sport.

Trattare con lo Strasburgo non è semplice, in quanto il club appartiene a BlueCo, la stessa holding che detiene il Chelsea. Questo significa che non hanno impellente necessità di vendere a prezzi scontati, anche se Doué, acquistato dal Rennes solo la scorsa estate per sei milioni e mezzo, garantirebbe già una discreta plusvalenza. Guéla, che compirà 23 anni a ottobre, è nato in Francia ma rappresenta la Costa d'Avorio a livello internazionale.

Un elemento che potrebbe giocare a favore del Milan è la presenza di suo fratello, Desiré Doué, ala del Paris Saint-Germain e autore di una doppietta all'Inter nella recente finale di Champions League. Per "motivi familiari", Guéla sarebbe ben accolto a Milano, rendendo la destinazione particolarmente appetibile per il giocatore. Una trattativa complessa ma da seguire con attenzione, che potrebbe portare un altro talento in Serie A.