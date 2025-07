Doué, Leoni, Gutierrez, Jashari e Vlahovic. Gazzetta: "5 colpi da Diavolo"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "5 colpi da Diavolo". I rossoneri cercano rinforzi in tutti i reparti e la Rosea fa in particolare cinque nomi: Guela Doué, terzino destro per il quale il Diavolo ha offerto 15 milioni di euro allo Strasburgo, Giovanni Leoni, difensore centrale del Parma, Miguel Gutierrez, terzino sinistro del Girona, Ardon Jashari, centrocampista del Club Brugge, e Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus.

Per quanto riguarda la trattativa con i belgi per il mediano serbo, ieri Igli Tare, ds milanista, ha spiegato a situazione durante la conferenza stampa di presentazione di Max Allegri: "Posso dirti che il ragazzo vuole giocare per noi, però dobbiamo rispettare le dinamiche e scelte del Brugge. Riteniamo di aver fatto l'offerta giusta e mi auguro che questa vicenda possa chiudersi nel migliore dei modi".