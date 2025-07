Il QS e le parole di Max Allegri: "Il mio Milan da Champions"

"Il mio Milan da Champions" è il titolo scelto oggi da Quotidiano Sportivo per aprire la sua prima pagina dedicata a Massimiliano Allegri, protagonista ieri in conferenza stampa per la presentazione ufficiale come nuovo allenatore rossonero.

"Da quando sono arrivato - ha detto il tecnico toscano all'inizio del suo intervento nella sala stampa di Milanello -, abbiamo iniziato a lavorare assieme con direttore e società. Per ottenere i risultati bisogna essere un blocco unico, avendo responsabilità di fronte ad un club importante come il Milan. Condividiamo quotidianamente con la dirigenza le dinamiche. Stamattina abbiamo fatto il primo allenamento, oggi pomeriggio l'altro. Inizia questa fantastica avventura: sono molto contento e molto entusiasta. E con tanto entusiasmo sono tornato qui al Milan. Iniziamo con entusiasmo, passione, senso di responsabilità, per creare i presupposti affinché a marzo siamo nelle migliori condizioni per raggiungere gli obiettivi. Primo obiettivo per il Milan è tornare in Champions, quindi a marzo bisogna essere in quelle posizioni".