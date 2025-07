Salgono le quotazioni di Vlahovic al Milan. La Repubblica: "La Juventus chiede 25 milioni"

Il Milan è alla ricerca di un nuovo centravanti, e chissà che questo non possa essere proprio Dusan Vlahovic. Ai margini del progetto tecnico della Juventus, il serbo potrebbe essere una richiesta di Max Allegri, consapevole delle qualità inespresse (almeno a Torino) di un calciatore che se messo nelle condizioni di fare bene può davvero essere decisivo.

Più passano i giorni e più le probabilità di vedere Vlahovic in rossonero aumentano, anche perché si parla di quotazioni in netto rialzo, nonostante il Milan abbia comunque chiesto informazioni anche per Lorenzo Lucca. Il serbo sembrerebbe il preferito, anche per un discorso qualità-prezzo, visto che secondo La Repubblica "La Juventus chide 25 milioni", niente rispetto agli oltre 70 investiti nel gennaio del 2022 per prelevarlo dalla Fiorentina.