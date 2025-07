Al via la stagione del nuovo Milan. Il CorSport: "Esclusi dal progetto Bennacer e Adli"

Con il primo allenamento al mattino avrà ufficialmente il via la nuova stagione del Milan targato Max Allegri. Il tecnico si sposterà poi per l'ora di pranzo a Casa Milan, dove si presenterà alla stampa nel corso della consueta conferenza, per poi tornare a Milanello e dirigere la seconda seduta giornaliera.

Nel tardo pomeriggio di ieri è stata diramata la lista dei convocati per questo raduno, al quale non prenderanno parte diversi giocatori, come ad esempio Theo Hernandez, in procinto di vestire la maglia dell'Al-Hilal. Non solo, Il Corriere dello Sport ha anche scritto che "Esclusi dal progetto Bennacer e Adli", con il secondo che in realtà sarebbe stato "retrocesso" al Milan Futuro.