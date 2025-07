Si infiamma la pista Milan. La Gazzetta: "Vlahovic, sì a Max"

Dusan Vlahovic è oramai diventato un peso per la Juventus, e l'arrivo a Torino di Jonathan David lo conferma ancora di più. Il canadese sarà il nuovo centravanti della Vecchia Signora di Igor Tudor, ed il fatto che non sia stato ancora svelato il suo numero di maglia non è un caso: vuole la numero 9, attualmente sulle spalle proprio del serbo.

È però difficile pensare che il classe 2000 resti in bianconero, anche perché in queste ore si starebbe riscaldando in maniera importante la pista che lo porta al Milan. Vlahovic ha intenzione di restare in Italia, e nonostante nodo relativo all'ingaggio da 12 milioni di euro a stagione, il feeling con Max Allegri potrebbe sbloccare la situazione a favore del Diavolo. In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato in primo piano: "Prove d'addio alla Juve, la pista Milan. Vlahovic, sì a Max".