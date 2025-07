Intreccio Milan, Inter, Club Bruges. Il CorSport: "Stankovic Jr la chiave per Jashari"

L'Inter potrebbe sbloccare l'arrivo al Milan di Ardon Jashari. Un intreccio di mercato che vede protagoniste le due milanesi insieme al Club Bruges, che dai nerazzurri potrebbe prelevare l'erede designato del centrocampista svizzero, liberandolo così una volta e per tutte.

In merito a questo discorso Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Stankovic Jr la chiave per Jashari", con il Milan che indipendentemente da questo sarebbe in attesa della risposta definitiva del Club Bruges per l'ultima importante offerta presentata per il 2002.