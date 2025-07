È lui l'uomo scelto per il centrocampo. Il CorSera: "Il Milan aspetta la risposta del Bruges per Jashari"

Ardon Jashari è l'uomo scelto per il centrocampo del Milan. Nel corso di queste settimane sono state seguite con attenzione anche le piste Javi Guerra e Granit Xhaka, ma alla fine il preferito della dirigenza e di Max Allegri è sempre stato il centrocampista svizzero. Proprio come con De Ketelaere, anche in questo caso il Club Bruges si è confermato essere un osso piuttosto duro da convincere, ma il Milan è sicuro di aver fatto il possibile per accontentare tutte le parti in causa.

Per questo motivo non ci saranno ulteriori rilanci, come scritto questa mattina anche dal Corriere della Sera che ha titolato "Il Milan aspetta la risposta del Bruges per Jashari". Non esistono alternative o via d'uscita: o verrà accettata l'ultima offerta da quasi 35 milioni di euro, bonus compresi, o non se ne farà niente, con il Diavolo che di coneguenza virerà su altre soluzioni.