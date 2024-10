Polveriera Milan. La Repubblica: "Processo a Fonseca, tensioni con Leao e nello spogliatoio"

Al Milan nessuno mai avrebbe immaginato di vivere un inizio di stagione così complicato e burrascoso. La realtà dei fatti è però questa, con Paulo Fonseca che sembrerebbe aver (già) perso il controllo di squadra ed ambiente a fronte di decisioni contestate e risultati fino a questo momento tutt'altro che da Milan.

Ovviamente già la partita contro il Monza di sabato sarà importante per il proseguo della stagione del Diavolo, che rischia di essere seriamente compromesso nel momento in cui non si dovesse uscire dall'U-Power Stadium con una vittoria. Nel frattempo, però, se non c'è serenità dalle parti di Milanello figuriamoci in campo, ed è un po' questo quello sul quale La Repubblica questa mattina si è basata, scrivendo: "Polveriera Milan. Processo a Fonseca, tensioni con Leao e nello spogliatoio".