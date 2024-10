Milan a passo lento. La Gazzetta: "Da Tomori e Theo a Loftus-Cheek, ecco le grandi delusioni rossonere"

Di solito l'onda di critiche tende ad inondare soprattutto Rafael Leao, numero 10 e stella di un Milan che non riesce ad ingranare come invece si sperava potesse fare all'inizio della stagione. Con Paulo Fonseca in panchina, dati alla mano, la formazione rossonera sta avendo la sua peggior partenza dalla stagione 2019-20, motivo per il quale il portoghese avrà sì le sue colpe, ma allo stesso tempo c'è da dire che sta venendo tradito dai giocatori migliori di questa squadra.

Theo Hernandez uno di questi, che fra l'espulsione di Firenze, il rigore sbagliato ed il cooling break di Roma, pressoché irriconoscibile. Per non parlare di Tomori, che in questo inizio di stagione sta avendo un rendimento che discutibile è dire poco. Loro due ma non solo, sono diversi i giocatori che stanno deludendo al Milan, come scritto anche questa mattina da La Gazzetta dello Sport, che giustamente non se l'è sentita di puntare il dito contro il solo Leao: "Da Tomori e Theo a Loftus-Cheek, ecco le grandi delusioni rossonere".