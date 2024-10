Milan, quante incognite. Il CorSera: "Due rebus, Leao e la difesa"

vedi letture

Le aspettative che si erano create attorno al Milan erano alte, anche perché quest'estate la formazione rossonera si è rinforzata andando ad acquistare giocatori funzionali al progetto tecnico del Diavolo. "Tra il dire e il fare, c'è di mezzo il mare" dice un antico proverbio, che si adatta perfettamente al momento che sta attraversando la squadra di Paulo Fonseca in queste prime 10 partite di campionato.

Il Milan non partiva così male in Serie A dalla stagione 2019-20, a conferma del fatto che qualcosa non sta funzionando. Alcune colpe sono inevitabilmente da dare all'allenatore portoghese, che c'è da dire non sta venendo aiutato dalla squadra e da quelli che dovrebbero essere i suoi giocatori più importanti. E questa mattina Il Corriere della Sera ha cercato di fare in qualche modo il punto della situazione a Milanello, parlando ed analizzando quelli che dovrebbero essere i veri problemi, o meglio, incognite del Milan, titolando: "Due rebus, Leao e la difesa", che nonostante gli innesti di quest'estate continua ad essere estremamente fragile e commettere (sempre) gli stessi errori.