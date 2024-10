Altra occasione per Leao. La Gazzetta: "Tutti intorno a Rafa, famiglia, Milan e allenatore. A Monza ci sarà"

vedi letture

In questo inizio di stagione Rafael Leao sta senza ombra di dubbio vivendo il momento peggiore da quando è al Milan. Il portoghese non sembrerebbe essere più così indispensabile al punto che Paulo Fonseca può permettersi di lasciarlo fuori dall'undici titolare (per scelta "tecnica"), anche in partite importanti come quella di martedì sera contro il Napoli.

C'è bisogno di una scossa immediata ma soprattutto definitiva, anche perché per quanto si possa fare a meno di Leao, dalle parti di via Aldo Rossi sono sicuri che il Milan solo con il portoghese è in grado di fare il salto di qualità che tutti gli starebbero richiedendo. Per questo motivo a Monza potrebbe essere "The Last Chance" più che "The Last Dance", come confermato questa mattina anche da La Gazzetta dello Sport, che ha titolato: "Tutti intorno a Rafa, famiglia, Milan e allenatore. A Monza ci sarà".