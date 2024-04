Gazzetta - Milan, Adli e Reijnders favoriti su Bennacer per partire dal 1' contro la Juventus

Domani alle 18 in casa della Juventus, Stefano Pioli si presenterà con diverse assenze, concentrate tutte in difesa: mancheranno infatti gli infortunati Kjaer e Kalulu e gli squalificati Calabria, Theo Hernandez e Tomori. Gli unici due centrali a disposizione saranno quindi Thiaw e Gabbia che giocheranno titolari insieme a Musah a destra e a Florenzi a sinistra.

Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che in attacco si vedranno i "soliti quattro", cioè Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud, mentre in mezzo al campo Adli e Reijnders sono favoriti su Bennacer per partire dal primo minuto contro i bianconeri.