Il CorSera titola: "Vincolo su San Siro? Milan e Inter pronte a chiedere i danni"

Il Corriere della Sera questa mattina dedica uno spazio alla questione dello stadio che, nelle ultime settimane, si è ingarbugliata ancora di più per la decisione sul vincolo: da una parte Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, che ha dichiarato che questo vincolo ci sarà, dall'altra il presidente del Senato Ignazio La Russa che ha ribattuto dicendo che Sgarbi non ha voce in capitolo e che gli è stato garantito che non ci sarà nessun vincolo. Milan e Inter non hanno preso posizioni ufficiali in merito ma, secondo l'indiscrezione del quotidiano generalista, starebbero pensando di impugnare un'azione legale qualora dovesse essere approvato il vincolo che dai due club milanesi viene ritenuto illegittimo.