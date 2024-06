Il Resto del Carlino - Agente Zirkzee pronto a concedere uno sconto al Milan sulle commissioni

Nelle ultime ore il nome di Joshua Zirkzee è tornato a essere il più chiacchierato in orbita rossonera. Il Milan ha sempre mantenuto il centravanti del Bologna come obiettivo principale del proprio mercato che ha come priorità proprio quella di una nuova punta. Come è noto dal 1° luglio al 15 agosto, per qualsiasi club è possibile esercitare la clausola da 40 milioni e strappare il calciatore al Bologna, una cifra che il Milan non esiterebbe un attimo a spendere. Il problema sorge con le commissioni.

L'agente di Zirzkee, Kia Joorabchian, ha richieste molto alte: si parla di almeno 15 milioni di commissione. Il Milan è in pressing e la volontà del giocatore è di rimanere in Italia. Visto e considerato tutto questo, il procuratore starebbe pensando di concedere uno sconto al Diavolo sulle commissioni, abbassando le proprie pretese sotto i 10 milioni di euro. Ricapitolando, il Diavolo potrebbe pagare 40 per il cartellino, 4 o 5 per lo stipendio e meno di 10 per le commissioni all'agente. Lo riporta oggi Il Resto del Carlino.