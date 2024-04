L'Equipe sul futuro della panchina del Marsiglia: "Tutto su Fonseca"

È Paulo Fonseca l'obiettivo numero uno del Marsiglia per la panchina dl futuro. L'ex tecnico della Roma viene identificato come il candidato principale a prendere l'eredità dell'attuale tecnico Jean-Louis Gasset, ma in lizza restano vive anche le candidature di Sergio Conceicao e Franck Haise. "A fond sur Fonseca" (ovvero "Tutto su Fonseca") recita il titolo principale su L'Equipe dedicato all'OM.

Il nome del tecnico portoghese viene accostato con insistenza nelle ultime settimane anche al Milan che a fine stagione saluterà Stefano Pioli dopo quasi cinque anni alla guida del Diavolo. L'ex Roma fa parte di un lungo elenco di allenatori che tiene d'occhio il club rossonero e, tra i punti a suo favore, c'è sicuramente il fatto di conoscere già il campionato italiano.