La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina ai rossoneri. "L’abbraccio del Diavolo", titola la rosea, che poi aggiunge: "Il Milan aggancia l’Inter, in attesa del Napoli. Fatica col Venezia, Diaz ed Hernandez aprono la strada per la vetta". Theo è carico ed esce allo scoperto: "L’obiettivo è lo Scudetto".