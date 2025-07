Milan tra due fuochi. Tuttosport: "Jashari è bloccato da Thiaw e Morata"

Nella serata di ieri il Milan ha presentato una nuova offerta per Ardon Jashari da 35 milioni di euro totali, quindi bonus compresi. Facendo così il club rossonero sta dimostrato di volere a tutti i costi il centrocampista svizzero, il cui arrivo in Italia sarebbe però bloccato da altre operazioni del Diavolo che a questo punto potremmo dire essere direttamente collegate a questa.

Stando dunque a quanto titolato questa mattina da Tuttosport "Jashari è bloccato da Thiaw e Morata", in quanto né l'una né l'altra cessione è prossima ad essere definita. Per quanto riguarda il tedesco, il difensore non sarebbe convintissimo della destinazione Como, nonostante Cesc Fabregas abbia cercato di fargli cambiare idea chiamandolo ed inserendosi in prima persona nelle trattativa. La questione legata a Morata, invece, è un po' diversa, visto che lo spagnolo ha già raggiunto un accordo con la società Lariana, ma tra il Milan e il Como si sta mettendo di trasverso il Galatasaray, che non vuole lasciare partire l'attaccante.