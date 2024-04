La Gazzetta in apertura: "Pioli si gioca il Milan"

In merito al futuro della panchina milanista, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre così stamattina in prima pagina: "Pioli si gioca il Milan". Cinque giorni decisivi per il futuro del tecnico rossonero che si gioca tutto nel derby di ritorno di Europa League contro la Roma e poi nel derby di Milano contro l'Inter. E dopo i fischi di giovedì Leao intanto è un caso.

In casa rossonera non si aspettavano e non hanno ancora digerito la sconfitta nell'andata dei quarti di Europa League, ma sono convinti di poter ribaltare il risultato nel ritorno di giovedì all'Olimpico e di strappare il pass per le semifinali. Prima di questa sfida, però, il Milan è atteso domani dalla trasferta in casa del Sassuolo, dove Pioli farà sicuramente un po' di turnover.